



На Вижниччині викрили продавця наркотиків - 20.06.2018 09:24

Оперативники Вижницького відділення поліції викрили жителя сусідньої області, котрий займався збутом наркотичних речовин на території району.

В ході проведення оперативних дій працівники кримінальної поліції Вижницького відділення поліції задокументовали на території обслуговування факт наркозлочинної діяльності.

Правоохоронці встановили, що увечері 18 червня 22-річний житель Косівського району в місті Вижниця збув 8 грамів подрібненої речовини рослинного походження (канабіс). Дві коробки з-під сірників з наркотичною речовиною поліціянти вилучили та відправили на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Наркозбувача затримано та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

За фактом збуту слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні вказаного злочину.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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