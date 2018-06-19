



Мопед вернули хозяину через 30 лет после кражи - 19.06.2018 17:45

Украденный в Италии почти 30 лет назад мопед будет возвращен своему владельцу. Так, если транспортное средство было украдено у 17-летнего мальчика, то сейчас мопед вернут уже всзрослому 48-летнему мужчине.

Как отмечают полицейские, украденный мопед был обнаружен в городе Тицано-Валь-Парма, при обыске жилья у бывшего преступника. Выяснилось, что мопед краденный, однако, идентифицировать его было крайне сложно, поскольку на него не было ни документов, ни регистрационных номеров. Единственным ключом к поиску настоящего владельца оказался номер рамы транспортного средства.

Было установлено, что настоящий владелец мопеда проживает в городе Павия.



Полиция связалась с мужчиной, и тот очень обрадовался, узнав, что его давняя потеря наконец отыскалась. Он заверил, при приедет забрать мопед в самые сжатые сроки.

Платиновая Буковина

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