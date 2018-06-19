



Смертность в Украине - в два раза выше рождаемости - 19.06.2018 17:28

Уровень смертности в Украине практически в два раза больше показателей рождаемости, как свидетельствуют актуальные данные Государственной службы статистики Украины.

Опубликованная информация говорит о том, что в Украине в среднем на 100 умерших приходится 54 новорожденных. Такие данные приводятся на основании статистики за первые четыре месяца 2018 года.

Численность населения Украины за этот же период - с января по апрель 2018 года включительно - сократилась на 85,7 тысяч человек. Таким образом, по состоянию на начало мая, по данным Госстата, численность населения страны составляет порядка 42,3 миллиона человек.

В Украине наметился демографический кризис, причем, не последнюю роль играет трудовая миграция в страны Европы.

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