



Поліція оперативно затримала викрадача телефонів - 19.06.2018 17:04

На початку червня до поліції звернувся 20-річний житель Кіцманського району. Хлопець повідомив, що невідомий хлопець у Чернівцях шахрайським шляхом заволодів його мобільним телефоном вартістю 6500 гривень.

На місці події поліцейські з’ясували, що того вечора потерпілий перебував у обласному центрі та на одній із вулиць міста познайомився з хлопцем. Під час спільного відпочинку «новий товариш» попросив у потерпілого мобільний телефон, щоб зателефонувати. Відвернувши увагу заявника, порушник разом із гаджетом втік.

Оперативники дізналися прикмети шахрая та розпочали його пошуки. В ході проведення слідчих дій поліцейські Шевченківського відділення поліції встановили дані зловмисника, а згодом і спіймали його самого. Шахраєм виявився 18-річний чернівчанин. Поліцейські вилучили у порушника мобільний телефон.

Слідчі оголосили шахраю підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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