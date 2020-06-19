Троллейбус №6 будет ходить по Воробкевича- 19.06.2018 14:17
Троллейбус №6 в Черновцах несколько изменит свой маршрут - вскоре он будет курсировать по улице Воробкевича.
Соответствующее решение во время рассмотрения электронной петиции приняли депутаты Черновицкого городского совета на сессии. Отметим, что петиция касалась обеспечения движения общественного транспорта по улице Воробкевича.
Отмечается, что для этого на улице Воробкевича будет создана троллейбусная сеть.
Напомним, что сегодня также набрала достаточное количество голосов для рассмотрения электронная петиция о перевыборах депутатов Черновицкого городского совета. Петицию обещают рассмотреть в ближайшее время.
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