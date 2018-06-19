



Митинг шахтеров под ВР перерос в стычки с полицией - 19.06.2018 12:43

Сегодня, 19 июня, у стен Верховной Рады Украины проходит митинг шахтеров, которые требуют отмены монетизации льгот. Как стало известно, митинг уже перерос в столкновения активистов с правоохранителями.

Помимо шахтеров, в акции принимают участие также ветераны Афганской войны, ветераны АТО и ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Всего собралось более двух тысяч митингующих.

Активисты прорвались через полицейский кордон, в ответ на что полиция применила в отношении митингующих слезоточивый газ. Участники акции протеста бросают в правоохранителей бутылки, а полицейские применяют спецсредства. О задержаниях в настоящее время не сообщается.

Отметим, что участники акции протеста, которая проходит в Киеве под стенами украинского парламента, выступают за отмену монетизации льгот. Среди других требований - увеличение размера компенсационных выплат, выделение на развитие шахтерской отрасли свыше 6 миллиардов гривен, а также - погашение задолженности по зарплатам для шахтеров.

Платиновая Буковина

Всі новини