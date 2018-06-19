



Новый метод позволил ученым открыть три новых планеты - 19.06.2018 11:45

Возле новорожденной звезды ученые обнаружили сразу три новых планеты. Об открытии, сделанном с помощь радиотелескопа ALMA, сообщила группа американских и австралийских ученых.

Как заявляют астрономы, новое открытие изменяет понимание природы новых протопланетных дисков. Исследователи провели изменения свойств потока газа в толщине протопланетного диска, чт о позволило обрести максимум уверенности в том, что вокруг молодой звезды вращаются планеты.

По словам Кристофа Пинте из австралийского университета Монаш и института планетологии и астрофизики в Гренобле, исследования касались молодой звезды HD 163296, которая располагается в созвездии Стрельца на расстоянии порядка 330 световых лет от нашей планеты. Масса новой звезды превышает массу Солнца примерно в два раза, несмотря на ее относительно юный возраст - звезде всего четыре миллиона лет, то есть, она в тысячу раз моложе Солнца.

Основной автор второй статьи на эту же тему - Ричард Тиг из университета Мичигана - отметил, что ученые осуществляли поиск локазилованных маломасштабных движений газа в протопланетном диске вокруг молодой зведы. Высокое разрешение снимков, получаемых на ALMA, позволит обнаруживать некоторые самые молодые звезды в галактике. Этот подход является кардинально новым для астромии.

Тиг отметил, что ученым из его группы удалось идентифицировать две размещенные на расстоянии 12 и 21 миллиардов километров от материнской звезды планеты. Группа во главе с Кристофом Пинте обнаружила еще одну планету, которая размещена на расстоянии 39 миллиардов километров от материнской звезды. Обе группы искали планеты по методике поиска аномалий в газовом потоке, которые говорят о взаимодействии газа с массивным объектом.

Платиновая Буковина

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