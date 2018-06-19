



Черновчане выступают за досрочные выборы городского совета - 19.06.2018 10:59

В Черновцах была зарегистрирована петиция о проведении досрочных выборов в Черновицкий городской совет. По состоянию на сегодняший день под подписью числится 255 подписи, что является достаточным для рассмотрения.

В течение 10 рабочих дней петиция будет рассмотрена.

В рассмотрении примет участие инициатор петиции либо ее представитель. Также ответ будет размещен на сайте Единой системы электронных петиций в разделе "Петиции с ответами".

Автором петиции стала Виолетта Яковлевна Галутина. Сбор подписей данной петиции стартовал 21 мая 2018 года.

Платиновая Буковина, Черновцы

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