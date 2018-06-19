В США - режим стихийного бедствия из-за ливней

- 19.06.2018 10:05
В США - режим стихийного бедствия из-за ливней

Сильные ливни на территории США привели к введению режима чрезвычайной ситуации, объявленного в некоторых районах штата Мичиган. Об этом сообщается на сайте губернатора штата Ричарда Снайдера.

В частности, режим стихийного бедствия объявлен в округах Меномини и Хоутон. На регион обрушились сильные дожди и, как результат — наводнения, которые привели к массе разрушений.

Для оказания помощи населению пострадавших в результате наводнения округов будут привлечены военнослужащие Национальной гвардии.

Стоит отметить, что сильные ливни в нынешнем году уже не впервые атакуют Соединенные Штаты. Так, в штате Мериленд, в городе Эликотт-Сити в мае текущего года также имели место сильные дожди, приведшие к затоплению. Также объявлялся режим чрезвычайного происшествия в регионе.

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Ключові слова: наводнения сша, стихийное бедствие сша

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