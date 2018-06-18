



Игорный рынок Молдовы открылся для иностранных операторов - 18.06.2018 18:46

Заключено соглашение между зарубежными концернами Novo Gaming и NGM SPC Limited и АПС Молдовы. Документ предусматривает, что Novo Gaming осуществляет надзор за деятельностью игровых автоматов в стране. Компания NGM SPC Limited - за лотереями и спортивными ставками. Молдова обеспечит себя неплохой прибылью от игорной индустрии. По прогнозам 80 % от лотерейных продаж и 90% от услуг букмекеров пойдут в бюджет. Половина дохода от игры на автоматах также вернется государству.



Об игорном рынке Молдовы

Напомним, что данный рынок подкреплен законами страны. Некоторое время назад, о нем говорили, как о стихийном и плохо регулируемом. На рынке сказывались слабые экономические показатели, а также низкий государственный контроль.

Игорная ниша – одна из главных частей в туристическом направлении развития. Новые заведения стали появляться в Молдове в большом количестве после запрещения азартных игр в России, Украине и других соседних странах. Игроки, весь доход которых складывается из выигрышей, успешно перебазировались в Молдову и в online casino.

Надо сказать, что первым игорным залам Молдовы уже около ста лет. Тогда они выглядели, конечно, не так респектабельно, и преобладали в них карточные игры. На данный момент услуги игорного бизнеса расширились. До 2011 года владельцами казино могли быть частные лица, после, весь игровой сектор стал госрегулируемым.



Последствия кризиса



В тяжелые времена, которые наступили почти для всех постсоветских государств, игорный рынок Молдовы пострадал не катастрофически. В целом по стране игроки тратят в день 1 млн. MDL. Только букмекерские конторы получают около 400 млн. MDL ежегодно.

Как видим, преобразования в игорной сфере продолжаются. Новым веянием стал джанкет-туризм. Он значительно расширил аудиторию, в Молдову поехали зарубежные туристы. В дальнейшем планируется возведение отдельных зон для игры, оснащенных всем необходимым на высочайшем уровне.

Есть причины, которые мешают развитию игорной индустрии. Одна из них – авторизация. Если другие направления бизнеса получают лицензию на пятилетний срок, то в игорном сегменте документ выдается на год. Экспертное мнение связывает это с извлечением денег из бизнеса азартных игр. Разрешение на казино будет стоить минимум 600 тыс. MDL.



Основные игорные заведения Молдовы

Napoleon Palace отличается прекрасным дизайном в стиле эпохи Наполеона. 20 столов, автоматы tischspiele в распоряжении любителей игры. Europa – заведение с классическими традициями. Масса разновидностей азартных игр будет предложена посетителям. Интересен клуб ХО, предлагающий различные виды покера, блекджет.

Об автоматическом игровом оборудовании скажем отдельно. Только в прошлом году на территории Молдовы открылось 350 клубов. Популярны и тотализаторы, в Молдове числится 10 контор букмекеров. Обзор игорных заведений Молдовы не будет полным без онлайн румов. Если серверы расположены на территории государства, закон не запрещает операторам работать. Получение лицензии для работы на онлайн рынке – обязательное условие. Незарегистрированные операторы блокируются. По статистическим данным 45% жителей зарегистрированы на известных игорных сервисах, что позволяет сделать вывод о наличии спроса и популярности.

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