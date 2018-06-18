



В Садгорі затримали порушника за зберігання зброї та наркотиків - 18.06.2018 16:44

Правоохоронці Буковини викрили місцевого жителя, котрий зберігав наркотичні речовини та холодну зброю. Порушник не одноразово відбував покарання у місцях позбавлення волі .

17 червня оперативники Садгірського відділення поліції спільно із працівниками патрульної поліції в ході відпрацювання однєї із вулиць міста зупинили автомобіль марки «ВАЗ 21013». В салоні легковика перебували двоє місцевих жителя 38-річний водій та його 50-річний товариш.

Правохоронці під час проведення поверхневого огляду у пасажира виявили 4 паперові згортки та пластикову ємкість із речовинами подібними на наркотичні, а також металевий ніж схожий на «Мачете».

Вилучене поліціянти направили на дослідження до Чернівецького науково-дослідно експертно-криміналістичного центру.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 2 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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