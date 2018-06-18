Украинского омбудсмена не допускают до политзаключенных- 18.06.2018 15:52
Омбудсмен Верховной Рады Украины Людмила Денисова 18 июня сообщила, что не имеет возможности провести встречу с осужденным в РФ украинцем Романом Сущенко.
На своей странице в Facebook Денисова написала, что украинская сторона соблюла все формальности в соответствии с российским законодательством, чтобы добиться встречи с украинскими заключенными.
Уполномоченный по правам человека отметила, что заместитель руководителя учреждения сообщил им, что документы были возвращены в Московский городской суд. Также им посоветовали обратиться в суд и там все разузнать. По поводу сложившейся ситуации письменного ответа не последовало. Представители учреждения, по словам Денисовой, отметили, что вся переписка осуществляется посредством федеральной службы исполнения наказаний.
Напомним, ранее в июне 2018 года президент Украины Петр Порошенко пришел к соглашению с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что в ближайшее время украинский и российский омбудсмены - Людмила Денисова и Татьяна Москалькова посетят заключенных в обеих странах граждан Украины и России. Людмила Денисова отправилась в РФ 13 июня. В ее планах было посещение клонии на Ямале, где отбывает наказание украинский режиссер Олег Сенцов.
Напомним, с 14 мая Сенцов соблюдает голодовку.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 20.06.2018 15:26
- 20.06.2018 14:44
- 20.06.2018 12:48
- 20.06.2018 12:24
- 20.06.2018 11:42
- 20.06.2018 11:16
- 20.06.2018 10:54
- 20.06.2018 10:39
- 20.06.2018 10:11
- 20.06.2018 09:56