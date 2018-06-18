Украинского омбудсмена не допускают до политзаключенных

- 18.06.2018 15:52
Украинского омбудсмена не допускают до политзаключенных

Омбудсмен Верховной Рады Украины Людмила Денисова 18 июня сообщила, что не имеет возможности провести встречу с осужденным в РФ украинцем Романом Сущенко.

На своей странице в Facebook Денисова написала, что украинская сторона соблюла все формальности в соответствии с российским законодательством, чтобы добиться встречи с украинскими заключенными.

Уполномоченный по правам человека отметила, что заместитель руководителя учреждения сообщил им, что документы были возвращены в Московский городской суд. Также им посоветовали обратиться в суд и там все разузнать. По поводу сложившейся ситуации письменного ответа не последовало. Представители учреждения, по словам Денисовой, отметили, что вся переписка осуществляется посредством федеральной службы исполнения наказаний.

Напомним, ранее в июне 2018 года президент Украины Петр Порошенко пришел к соглашению с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что в ближайшее время украинский и российский омбудсмены - Людмила Денисова и Татьяна Москалькова посетят заключенных в обеих странах граждан Украины и России. Людмила Денисова отправилась в РФ 13 июня. В ее планах было посещение клонии  на Ямале, где отбывает наказание украинский режиссер Олег Сенцов.

Напомним, с 14 мая Сенцов соблюдает голодовку.

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