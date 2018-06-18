Украинец спровоцировал ДТП с 5 автомобилями в Польше- 18.06.2018 15:04
Недалеко от поселка Волица Пуста Великопольского воеводства, в Польше, произошла дорожная авария с участием сразу пяти автомобилей.
Сообщение о ДТП в службу спасения поступило в ночь на 18 июня.
Как стало известно, гражданин Украины, находившийся за рулем авто марки Renault Megane, внезапно выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с BMW. После этого автомобиль украинца столкнулся еще с двумя легковыми автомобилями, и его протаранил грузовик.
В авто украинца помимо водителя путешествовала его супруга и 8-летний ребенок, и все трое были госпитализированы после ДТП в больницу города Яроцин. За состоянием здоровья пострадавшей женщины требуется внимание врачей, тогда как водитель и ребенок серьезных травм в результате аварии не получили.
По информации польской полиции, у гражданина Украины в крови было обнаружено 2,3 промилле алкоголя.
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