



Британец устроил собственный пивной чемпионат мира - 18.06.2018 14:45

Британец Гас решил устроить свой чемпионат мира, только вместо футбольных сборных у него главными персонажами являются различные сорта пива.

Гас отправился в магазин со спиртным накануне российского мундиаля и отыскал образцы пива из всех стран, которые принимают участие в нынешнем чемпионате мира. Отметим, что таких стран насчитывается 32.

В холодильнике британца обосновались такие представители пивного чемпионата мира, как Hoegaarden, "выступающий" за Бельгию, а также Krombacher от Германии. От Дании представлен Carlsberg, есть и французский игрок - Kronenbourg 1664. Польша представлена пивом Zywiec, а от Португалии в футбольном холодильнике Гаса "выступает" Sagres. Как отметил британский фанат пива, он мог устроить чемпионат мира по пиву и с более экзотическими сортами из Дании и Франции, но он решил поделиться ими с друзьями.

Интересно, что пройти в одну восьмую финала российское пиво Балтика 3 имеет не столь большие шансы. Как знать, может, пивной чемпионат Гаса окажется не менее захватывающим зрелищем, чем реальный Чемпионат мира по футболу 2018.

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