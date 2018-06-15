В Редковцах - карантин из-за бешенства- 15.06.2018 17:34
В селе Редкковцы Новоселицкого района от укуса собаки пострадал местный житель. Пострадавшим оказался мужчина 1957 года рождения.
Как стало известно по результатам исследований патологического материала в региональной лаборатории ветеринарной медицины Черновцов от 14 июня 2018 года, был обнаружен вирус бешенства.
В районной госадминистрации была оперативно созвана противоэпизоотическая комиссия. было решено наложить карантинные ограничения в домохозяйстве, где имел место случай бешенства животного.
Соответствующие службы должны осуществить дезинфекцию домохозяйства и прилегающей территории, провакцинировать от бешенства восприимчивых животных, а также провести клинические наблюдения, выявить лиц, которые контактировали с больными животными , а также направить их для антирабичного лечения в случае необходимости в Новоселицкую центральную райбольницу.
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