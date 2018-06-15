



Керівник Нацполіції Буковини привітав медпрацівників обасті - 15.06.2018 16:13

Напередодні Дня медичного працівника начальник Головного управління Національної поліції навідався до державної установи «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Чернівецькій області»

Анатолій Дмитрієв привітав колектив установи зі святом і подякував за професіоналізм, завдяки якому медики забезпечують та повертають своїм пацієнтам найдорожче – можливість насолоджуватися повноцінним життям.

«Безсумнівно, від вашої роботи залежить боєздатність переважної кількості правоохоронців Буковини. Тож нехай щоденна праця на благо наших співробітників, пенсіонерів та членів їх сімей приносить вам задоволення й радість, а людська вдячність і шана надихають на подальші успіхи й професійні здобутки», - зазначив Анатолій Дмитрієв.

З нагоди Дня медичного працівника керівник буковинської поліції вручив медикам подяки та цінні подарунки.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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