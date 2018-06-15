Керівник Нацполіції Буковини привітав медпрацівників обасті

- 15.06.2018 16:13
Керівник Нацполіції Буковини привітав медпрацівників обасті

Напередодні Дня медичного працівника начальник Головного управління Національної поліції навідався до державної установи «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Чернівецькій області»

Анатолій Дмитрієв привітав колектив установи зі святом і подякував за професіоналізм, завдяки якому медики забезпечують та повертають своїм пацієнтам найдорожче – можливість насолоджуватися повноцінним життям.

«Безсумнівно, від вашої роботи залежить боєздатність переважної кількості правоохоронців Буковини. Тож нехай щоденна праця на благо наших співробітників, пенсіонерів та членів їх сімей приносить вам задоволення й радість, а людська вдячність і шана надихають на подальші успіхи й професійні здобутки», - зазначив Анатолій Дмитрієв.

З нагоди Дня медичного працівника керівник буковинської поліції вручив медикам подяки та цінні подарунки.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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