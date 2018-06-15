



В Америке подняли в небо гигантский бумажный самолетик - 15.06.2018 14:47

Возможно, самый крупный бумажный самолетик был создан сотрудниками Массачусетского музея в США. Самолетик оказался чересчур габаритным, поскольку для его запуска пришлось задействовать подъемный кран.

И неспроста - при длине самолетика порядка 19,5 метров его масса превысила 680 килограмм.

Художник Джерри Бек стал автором данного проекта. По его словам, над созданием необычного самолетика в течение трех лет трудились порядка 4500 человек. Художник отметил, что он вместе с командой всегда интересуется чем-то новым и любит создавать необычные проекты.

Вполне вероятно, что созданный Беком бумажный самолетик может претендовать на рекорд Гиннесса.

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