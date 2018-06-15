



В Неполоківцях місцевий житель вирощував опійний мак - 15.06.2018 14:10

Задля виявлення незаконних посівів наркотичних рослин з 01 червня по 27 вересня на території Чернівецької області проводиться оперативно-профілактична операція «Мак-2018».

14 червня дільничний офіцер Кіцманського відділу поліції під час обстеження адміністративної території виявив снодійні рослини.

У селищі Неполоківцях на прибудинковій території 60-річного місцевого жителя зафіксовано вирощення рослин опійного маку.

Правоохоронці задокументовали та вилучили 250 штук нарковмісної культури.

Слідчі вже звернулися з клопотанням до суду про призначення відповідних експертиз.

За фактом виявленого правопорушення зареєстровано кримінальне провадження за статтею 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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