



До конца года минималка может достичь 4200 грн - 15.06.2018 12:51

Минимальную зарплату в Украине могут повысить до конца текущего года, как сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Чиновник отметил, что по данному вопросу он настроен оптимистично. Также Розенко подчеркнул, что эту инициативу провозгласил президент Украины, а не политические силы, потому повышение минимальной зарплаты до 4200 гривен до конца года - вполне реально.



Вице-премьер сообщил, что для повышения не придется допечатывать гривны, как делалаи раньше, что приводило к искусственному росту зарплат перед выборами и, как следствие, способствовало увеличению показателей инфляции. Шаги по повышению минималки будут предприниматься на основании реальной экономической ситуации в стране.

РОзенко также напомнил, что в Украине экономический рост был зафиксировано в первом квартале 2018 года.

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