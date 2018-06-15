



Из сухого воздуха пустыни можно получить водух - 15.06.2018 11:42

Даже из сухого воздуха пустыни вполне возможно добыть воду, что доказали ученые во время испытаний нового устройства в штате Аризона, в Скоттсдейле.

Чтобы получить воду, устройству требуется тепло, получаемое от солнца. Как заявляют исследователи, их разработка поможет решить вопрос с нехваткой чистой питьевой воды, что является острейшей проблемой для 2,1 миллиарда человек по всему миру.

Устройство для получения воды в пустыне было создано как металлорганическая конструкция (MOF), помещенная в прозрачную коробку из пластика. MOF подобно губке впитывает в себя водяной пар из атмосферы, после чего происходит испарение воды и ее дальнейшее перемещение в специальный резервуар.

За сутки испытаний в Аризоне ученым удалось собрать порядка 7 унций воды - порядка 207 миллилитров. Несмотря на то, что объемы добытой воды пока что довольно малы, но с масштабированием устройства решить проблему вполне возможно.

Особый пористый материал MOF, который лег в основу устройства по добыче воды из воздуха, был созадн из металлических и углеродных органических соединений. Материал содержит массу крохотных карманчиков, в которых между молекулами различного типа находится воздух. Такое строение позволяет материалу впитывать в себя конценсат и поглощать жидкость. В ночное время относительная влажность возрастает, потому в темное время суток использование MOF наиболее эффективно.

После того, как солнце возходит, под воздействием тепла из губчатого материала вода испаряется. Однако пар не исчезает, ведь MOF находится в специальной коробке. пар перемещается в резервуар, где становится водой, вполне пригодной для употребления.

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