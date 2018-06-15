



УЦОКО определили порог сдал/не сдал по семи предметам ЗНО - 15.06.2018 11:15

Пороговые значения "сдал/не сдал" по семи предметам ЗНО 2018 были определены экспертной комиссией Украинского центра оценивания качества образования. Так, стали известны пороговые значения для таких предметов, как украинский язык и литература, математика, биология, английский, немецкий, французский и испанский языки.

Пороговый балл по украинскому языку и литературе составляет 23 тестовых балла. Чтобы преодолеть порог "сдал/не сдал" по математике, необходимо набрать от 10 баллов и выше. Для биологии это значение составило 22 балла, и 19 баллов - по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам.

По каждому из указанных предметов, как сообщили в УЦОКО, большинство участников преодолели пороговое значение. Так, сдали украинский язык и литературу 86% участников тестирования, 81% участников ЗНО по математике, 92% участников ЗНО по биологии, 87% - по английскому языку. Количество преодолевших порог "сдал/не сдал" по немецкому, французскому и испанскому языкам составило 82%, 86% и 88% соответственно.

Сегодня, 15 июня, на персональных страницах участников ЗНО 2018 будут опубликованы результаты тестирования по указанным предметам.

Кроме того, сегодня также будут опубликованы данные касаемо результатов государственной итоговой аттестации, которую выпускники сдавали в формате ЗНО. Эта информация будет представлена в разделе "Руководителям учебных заведений".

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