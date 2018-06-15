Новий порядок обліку платників ЄСВ

- 15.06.2018 10:50
Новий порядок обліку платників ЄСВ

Інформуємо, що 08.06.2018 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 29.03.2018 № 393 «Про затвердження змін до Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.04.2018 за № 498/1950 (далі – Наказ).

Основною метою Наказу є приведення у відповідність до Закону України від 03 жовтня 2017 року № 2148-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (далі – Закон).

Законом внесені зміни до статей 4, 5 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464) та встановлено, що:

- платниками єдиного внеску є члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах;

- взяття на облік таких осіб здійснюється не пізніше робочого дня з дня отримання від них відповідної заяви.

Наказом визначається форма заяви про взяття на облік платника єдиного внеску (члена фермерського господарства) (форма № 12-ЄСВ) та процедури взяття на облік платника єдиного внеску - члена фермерського господарства.

Заява за формою № 12-ЄСВ подається членом фермерського господарства до контролюючого органу за його місцем проживання та окрім члена фермерського господарства підписується головою фермерського господарства, членом якого він є.

Також Наказом визначаються процедури заміни повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску формою № 2-ЄСВ, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

У разі внесення змін до даних, що вказуються у повідомленні за формою № 2-ЄСВ (найменування, прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження, місце проживання платника єдиного внеску, контролюючого органу, в якому платник єдиного внеску перебуває на обліку тощо) повідомлення формою № 2-ЄСВ підлягає заміні у контролюючому органі. Для отримання нового повідомлення платник єдиного внеску подає до контролюючого органу заяву із зазначенням причин заміни та старе повідомлення. Контролюючий орган протягом двох робочих днів після такого звернення видає (надсилає) платнику єдиного внеску нове повідомлення. У такому самому порядку видається нове повідомлення замість зіпсованого чи втраченого.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: платники єсв, єдиний соціальний внесок, чернівці податкова

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Редковцах - карантин из-за бешенства В селе Редкковцы Новоселицкого района от укуса собаки пострадал местный житель. Пострадавшим оказался мужчина 1957 года рождения.
- 15.06.2018 17:34
Прах Хокинга упокоится рядом с Дарвином и Ньютоном Сегодня состоялась церемония в память об одном из величайших ученых современности - Стивена Хокинга.
- 15.06.2018 17:29
ГСЧС ликвидировала последствия непогоды на Буковине По сообщению Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, за последние несколько дней непогода принесла Черновцам
- 15.06.2018 16:50
Керівник Нацполіції Буковини привітав медпрацівників обасті Напередодні Дня медичного працівника начальник Головного управління Національної поліції навідався до державної установи
- 15.06.2018 16:13
В Америке подняли в небо гигантский бумажный самолетик Возможно, самый крупный бумажный самолетик был создан сотрудниками Массачусетского музея в США
- 15.06.2018 14:47
Сестры родили детей в одно и то же время Американки Мара Мейган и Дженнифер Солис из штата Джорджия, которые доводятся друг другу родными сестрами, стали молодыми матерями
- 15.06.2018 14:29
В Неполоківцях місцевий житель вирощував опійний мак Задля виявлення незаконних посівів наркотичних рослин з 01 червня по 27 вересня на території Чернівецької області проводиться
- 15.06.2018 14:10
До конца года минималка может достичь 4200 грн Минимальную зарплату в Украине могут повысить до конца текущего года, как сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко
- 15.06.2018 12:51
Двое черновчан написали ЗНО на 200 баллов Максимальное количество баллов на внешнем независимом оценивании знаний в Черновцах заработали два выпускника 2018 года
- 15.06.2018 12:08
Из сухого воздуха пустыни можно получить водух Даже из сухого воздуха пустыни вполне возможно добыть воду, что доказали ученые во время испытаний нового устройства в штате Аризона, в Скоттсдейле.
- 15.06.2018 11:42

Всі новини