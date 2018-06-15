



Взрыв в Киеве 14 06 2018: пострадали четверо детей - 15.06.2018 10:17

В Святошинском районе Киева на улице Чернобыльской в четверг, 14 июня, прогремел взрыв. Взрывчатка, как сообщается, находилась в припаркованном неподалеку автомобиле.

В результате происшествия пострадали четверо детей, и всех уже прооперировали врачи больницы "Охматдет".

Состояние троих детей оценивается как средней тяжести, тогда как четвертый ребенок - пятилетний мальчик - находится в тяжелом состоянии и пребывает в реанимации. Ребенку для динамики нейрохирурги дважды делали компьютерную томографию. В обоих глазах мальчика находятся осколки, потому с ребенком работают офтальмологи, нейрохирурги и челюстно-лицевые врачи. Со стороны внутреннечерепных проникающих ранений инородные тела не удалялись. Кроме того, у пострадавшего мальчика также в брюшной полости имеются два инородных тела. В настоящее время удалять их не будут, поскольку ребенок находится в тяжелом состоянии, и удаление будет осуществляться позднее, поэтапно.

Сейчас сообщается, что состояние мальчика удалось стабилизировать. После того, как из глаз будут удалены осколки, врачи смогут оценить, насколько реальными будут шансы восстановить ребенку зрение.

Что касается остальных трех пострадавших - девочек, то у них отмечаются взрывные ранения верхних и нижних конечностей, брюшной полости. Врачи отмечают, что для консультаций по удалению осколков сегодня прибудут военно-полевые медики.

Как стало известно, взрыв произошел недалеко от детского садика по улице Чернобыльской, 4. Дети играли возле заброшенного старого автомобиля марки "Волга", внутри которого обнаружили в бардачке коробку, которая тут же взорвалась. Владелец авто бросился в бега, однако, полиции удалось его задержать в Ровенской области.

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