Взрыв в Киеве 14 06 2018: пострадали четверо детей

- 15.06.2018 10:17
Взрыв в Киеве 14 06 2018: пострадали четверо детей

В Святошинском районе Киева на улице Чернобыльской в четверг, 14 июня, прогремел взрыв. Взрывчатка, как сообщается, находилась в припаркованном неподалеку автомобиле.

В результате происшествия пострадали четверо детей, и всех уже прооперировали врачи больницы "Охматдет".

Состояние троих детей оценивается как средней тяжести, тогда как четвертый ребенок - пятилетний мальчик - находится в тяжелом состоянии и пребывает в реанимации. Ребенку для динамики нейрохирурги дважды делали компьютерную томографию. В обоих глазах мальчика находятся осколки, потому с ребенком работают офтальмологи, нейрохирурги и челюстно-лицевые врачи. Со стороны внутреннечерепных проникающих ранений инородные тела не удалялись. Кроме того, у пострадавшего мальчика также в брюшной полости имеются два инородных тела. В настоящее время удалять их не будут, поскольку ребенок находится в тяжелом состоянии, и удаление будет осуществляться позднее, поэтапно.

Сейчас сообщается, что состояние мальчика удалось стабилизировать. После того, как из глаз будут удалены осколки, врачи смогут оценить, насколько реальными будут шансы восстановить ребенку зрение.

Что касается остальных трех пострадавших - девочек, то у них отмечаются взрывные ранения верхних и нижних конечностей, брюшной полости. Врачи отмечают, что для консультаций по удалению осколков сегодня прибудут военно-полевые медики.

Как стало известно, взрыв произошел недалеко от детского садика по улице Чернобыльской, 4. Дети играли возле заброшенного старого автомобиля марки "Волга", внутри которого обнаружили в бардачке коробку, которая тут же взорвалась. Владелец авто бросился в бега, однако, полиции удалось его задержать в Ровенской области. 

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: взрыв кие 14 06 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Редковцах - карантин из-за бешенства В селе Редкковцы Новоселицкого района от укуса собаки пострадал местный житель. Пострадавшим оказался мужчина 1957 года рождения.
- 15.06.2018 17:34
Прах Хокинга упокоится рядом с Дарвином и Ньютоном Сегодня состоялась церемония в память об одном из величайших ученых современности - Стивена Хокинга.
- 15.06.2018 17:29
ГСЧС ликвидировала последствия непогоды на Буковине По сообщению Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, за последние несколько дней непогода принесла Черновцам
- 15.06.2018 16:50
Керівник Нацполіції Буковини привітав медпрацівників обасті Напередодні Дня медичного працівника начальник Головного управління Національної поліції навідався до державної установи
- 15.06.2018 16:13
В Америке подняли в небо гигантский бумажный самолетик Возможно, самый крупный бумажный самолетик был создан сотрудниками Массачусетского музея в США
- 15.06.2018 14:47
Сестры родили детей в одно и то же время Американки Мара Мейган и Дженнифер Солис из штата Джорджия, которые доводятся друг другу родными сестрами, стали молодыми матерями
- 15.06.2018 14:29
В Неполоківцях місцевий житель вирощував опійний мак Задля виявлення незаконних посівів наркотичних рослин з 01 червня по 27 вересня на території Чернівецької області проводиться
- 15.06.2018 14:10
До конца года минималка может достичь 4200 грн Минимальную зарплату в Украине могут повысить до конца текущего года, как сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко
- 15.06.2018 12:51
Двое черновчан написали ЗНО на 200 баллов Максимальное количество баллов на внешнем независимом оценивании знаний в Черновцах заработали два выпускника 2018 года
- 15.06.2018 12:08
Из сухого воздуха пустыни можно получить водух Даже из сухого воздуха пустыни вполне возможно добыть воду, что доказали ученые во время испытаний нового устройства в штате Аризона, в Скоттсдейле.
- 15.06.2018 11:42

Всі новини