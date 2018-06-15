



С 20 июня черновицкие маршрутки ходят по-новому - 15.06.2018 09:56

По новым правилам черновицкие маршрутки начнут ездить уже с текущего месяца, как сообщил Владимир Середюк, заместитель черновицкого городского головы.

Как стало известно, после того, как с частными перевозчиками будут подписаны новые договора, отдельные городские автобусы начнут курсировать по-новому уже с 20 июня.

Для многих маршруток были изменены направления, за исключением тех автобусов, маршруты которых накладываются на троллейбусные. Было решено пока что не перезаключать договора с маршрутками №11 и №12, поскольку по этому маршруту ходят троллейбусы. Было решено также отказаться от маршрута №40 в пользу увеличения автобусов на маршруте №10.

Середюк также отметил, что направления на микрорайоны Садгора и Роша сейчас открыты. Перевозчикам предлагаются эти маршруты, чтобы гарантировать полноценные пассажирские перевозки в городе в первую очередь по этим направлениям.

Платиновая Буковина, Черновцы

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