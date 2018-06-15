Из-за непогоды в Украине 300 населенных пунктов без света

- 15.06.2018 09:38
Из-за непогоды в Украине 300 населенных пунктов без света

По причине неблагоприятных погодных условий в Украине порядка 300 населенных пунктов остались без электроснабжения.

Такие данные озвучивают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины по состоянию на утро пятницы, 15 июня.

Сильные порывы ветра, грозы, а также сильные дожди и град привели к орывам линий электропередач в 295 населенных пунктах в 4 областях Украины. Больше всего пострадала Киевская облатсь, где без света оказались 173 населенных пункта. Также обесточены 72 населенных пункта в Винницкой области, 31 и 19 населеннх пунктов в Житомирской и Черкасской областях соответственно.

В связи с непогодой в Голосеевском районе Киева случилось несчастье - упавшее дерево травмировало женщину, которая скончалась в результате происшествия. Кровли 8 зданий были повреждены в Василькове Киевской области. Падение ветвей также привело к травмированию человека в Глевахе Васильковского района.

Платиновая Буковина

Ключові слова: отключение света из-за непогоды, шторм украина 14-15 июня

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Редковцах - карантин из-за бешенства В селе Редкковцы Новоселицкого района от укуса собаки пострадал местный житель. Пострадавшим оказался мужчина 1957 года рождения.
- 15.06.2018 17:34
Прах Хокинга упокоится рядом с Дарвином и Ньютоном Сегодня состоялась церемония в память об одном из величайших ученых современности - Стивена Хокинга.
- 15.06.2018 17:29
ГСЧС ликвидировала последствия непогоды на Буковине По сообщению Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, за последние несколько дней непогода принесла Черновцам
- 15.06.2018 16:50
Керівник Нацполіції Буковини привітав медпрацівників обасті Напередодні Дня медичного працівника начальник Головного управління Національної поліції навідався до державної установи
- 15.06.2018 16:13
В Америке подняли в небо гигантский бумажный самолетик Возможно, самый крупный бумажный самолетик был создан сотрудниками Массачусетского музея в США
- 15.06.2018 14:47
Сестры родили детей в одно и то же время Американки Мара Мейган и Дженнифер Солис из штата Джорджия, которые доводятся друг другу родными сестрами, стали молодыми матерями
- 15.06.2018 14:29
В Неполоківцях місцевий житель вирощував опійний мак Задля виявлення незаконних посівів наркотичних рослин з 01 червня по 27 вересня на території Чернівецької області проводиться
- 15.06.2018 14:10
До конца года минималка может достичь 4200 грн Минимальную зарплату в Украине могут повысить до конца текущего года, как сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко
- 15.06.2018 12:51
Двое черновчан написали ЗНО на 200 баллов Максимальное количество баллов на внешнем независимом оценивании знаний в Черновцах заработали два выпускника 2018 года
- 15.06.2018 12:08
Из сухого воздуха пустыни можно получить водух Даже из сухого воздуха пустыни вполне возможно добыть воду, что доказали ученые во время испытаний нового устройства в штате Аризона, в Скоттсдейле.
- 15.06.2018 11:42

Всі новини