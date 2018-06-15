



Из-за непогоды в Украине 300 населенных пунктов без света - 15.06.2018 09:38

По причине неблагоприятных погодных условий в Украине порядка 300 населенных пунктов остались без электроснабжения.

Такие данные озвучивают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины по состоянию на утро пятницы, 15 июня.

Сильные порывы ветра, грозы, а также сильные дожди и град привели к орывам линий электропередач в 295 населенных пунктах в 4 областях Украины. Больше всего пострадала Киевская облатсь, где без света оказались 173 населенных пункта. Также обесточены 72 населенных пункта в Винницкой области, 31 и 19 населеннх пунктов в Житомирской и Черкасской областях соответственно.

В связи с непогодой в Голосеевском районе Киева случилось несчастье - упавшее дерево травмировало женщину, которая скончалась в результате происшествия. Кровли 8 зданий были повреждены в Василькове Киевской области. Падение ветвей также привело к травмированию человека в Глевахе Васильковского района.

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