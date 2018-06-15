



Чернівчанин викрав камеру відеоспостереження - 15.06.2018 09:12

Крадій у минулому неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та відбував покарання за них у місцях позбавлення волі.

До Чернівецького відділу поліції звернувся 34-річний житель обласного центру. Чоловік повідомив, що невідома особа з під’їзду будинку викрала камеру відеоспостереження.

Поліцейські провели ряд оперативно-розшукових заходів та встановили зловмисника. Ним виявився 34-річний раніше судимий чернівчанин. Викрадену камеру відеонагляду крадій продав на вулиці перехожому громадину.

Внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Слідчі Чернівецького відділу поліції оголосили крадію підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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