На Буковине за год безвиза 171 тысячу биометрических паспортов

- 14.06.2018 14:15
На Буковине за год безвиза 171 тысячу биометрических паспортов

Государственная миграционная служба Украины отмечает, что за год действия безвизового режима в Украине было оформлено порядка 5 миллионов загранпаспортов.  Для получение документа для поездок за границу более 280 тысяч человек, оплативших оформление документа и пошедших соответствующие процедуры, не явились вовемя в подразеления Государственой миграционной службы.

Государственная пограничная службы Украины отметила, что с 11 иня 2017 года по 11 июня 2018 года 555 тысяч украинцев успели воспользоваться преимуществами безвизовых путешествий за границу по биометрическим паспортам.

В ГМС Черновицкой области сообщили, что за год действия безвиза в регионе было оформлено более 171 тысячи паспортов для заграничных поездок. Стоит отметить, что с 2015 года, когда в Украине начали выдавать биометрические загранпаспорта, было оформлено 71,6 тысяч в 2015 и 71,4 тысяч документов в 2016 году соответственно.

Примерно 10% жителей Буковины, то есть, порядка 17 тысяч человек, в течение года действия безвиза не получили паспорта, которые уже были оформлены. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: безвиз украина, биометрические паспорта украина, государственная миграционная служба черновицкая область

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