



В Украине завершилась основная сессия ЗНО 2018 - 14.06.2018 11:04

Накануне завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания знаний - ЗНО 2018. Завершающим в рамках осовной сессии стало тестирование по химии.

В Украинском центре оценивания качества образования собрали данные из региональных центров.

В общей сложности в тестировании по химии приняли участие 19 686 участников, и явка составила 89%.

По причине опоздания трое участников тестирования не смогли принять участие в процедуре ЗНО по химии. Кроме того, лишились возможности сдать тестирование еще двое участников, поскольку по прибытии в пункты тестирования у них оказались при себе не все из обязательных документов.

3713 инструкторов обеспечили правильность процедуры ЗНО 2018 по химии в пунктах тестирования. Всего на местах работало 19 общественных наблюдателей, а также 12 представителей СМИ.

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