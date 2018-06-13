В Украине завершилась основная сессия ЗНО 2018- 14.06.2018 11:04
Накануне завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания знаний - ЗНО 2018. Завершающим в рамках осовной сессии стало тестирование по химии.
В Украинском центре оценивания качества образования собрали данные из региональных центров.
В общей сложности в тестировании по химии приняли участие 19 686 участников, и явка составила 89%.
По причине опоздания трое участников тестирования не смогли принять участие в процедуре ЗНО по химии. Кроме того, лишились возможности сдать тестирование еще двое участников, поскольку по прибытии в пункты тестирования у них оказались при себе не все из обязательных документов.
3713 инструкторов обеспечили правильность процедуры ЗНО 2018 по химии в пунктах тестирования. Всего на местах работало 19 общественных наблюдателей, а также 12 представителей СМИ.
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