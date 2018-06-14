



Компания Маска построит в Чикаго скоростной транзитный путь - 14.06.2018 17:26

В Чикаго созданием скоростной транзитной линии между центральной частью города и международным аэропортом О’Хара будет заниматься компания The Boring Company, принадлежащая американскому изобратателю и бизнесмену Илону Маску The Boring Company. Именно эту компанию выбрал мэр Чикаго Рам Эммануэль.

В настоящее время расстояние между двумя этими точками анимает 40 минут. С помощью скоростной линии дорогу удастся сократить всего до 12 минут.

Финансирование проекта будет осуществляться полностью за счет The Boring Company, при этом, средств налогоплательщиков привлекаться не будут. Примерная стоимость проекта оценивается в чуть менее 1 миллиарда долларов США.

Каждое транспотное средство транзитной линии позволит перевозить одновременнодо 16 пассаижиров вместе багажом. Отправление будет осуществляться от аэропорта О’Хара и от 37 квартала в центре Чикаго. Плата за проед обещает быть невысокой, как сообщили в The Boring Company.

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