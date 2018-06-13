Закон об антикоррупционном суде вступил в силу с 14 июня

- 14.06.2018 10:21
Закон об антикоррупционном суде вступил в силу с 14 июня

Накануне в издании "Голос України" был опубликован подписанный президентом закон о Высшем антикоррупционном суде. Закон вступил в силу сегодня, 14 июня.

Главной функцией Высшего антикоррупционного суда является рассмотрение дел, расследоваемых НАБУ. Только высшие высокопоставленные лица Украины будут подсудными Высшему антикорупционному суду Украины.

Впрочем, до первого заседания суда остается как минимум несколько месяцев, потому как заработать уже сейчас структура пока не имеет воможности. В первую очередь, необходимо внесение на рассмотрение в Верховну Раду Украины законопроекта технического характера, который будет способствовать запуску меанизма создания антикоррупционного суда.

Для суда необходимо набрать, собственно, судей, причем, далеко не каждый судья подойдет для работы  в Высшем антикоррупционном суде.

Кроме того, необходимо также определить, кто будет осуществлять контроль над судьями антикоррупционного суда, а также тех, кто будет заниматься рассмотрением апелляций на их решения.

 

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Ключові слова: антикоррупционный суд украина, закон о высшем антикоррупционном суде

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