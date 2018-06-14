



ДТП на Франко в Черновцах 14 06 2018 - 14.06.2018 10:10

В Черновцах на улице Ивана Франко в четверг, 14 июня, произошла авария - столкнулись два автомобиля.

Как стало известно, из-за ДТП на участке дороги образовался затор.

На место прибыла плиция, устанавливаются обстоятельства происшествия.

В настоящее время сообщается, что одна сторона движения по улице Франко перекрыта, транспорт движется о чень медленно. Движение троллейбусов на указаном участке дороги заблокировано полностью.

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