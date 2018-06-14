США назвали условия отмены санкций КНДР- 14.06.2018 09:41
По заявлению госсекретаря США Майка Помпео, до полной денуклеаризации КНДР санкции против Пхеньяна будут оставаться в силе.
Об этом госсекретарь США сообщил после встречи с президентом КНДР и главой японского МИДа, которая состоялась в Сеуле.
Дональд Трамп и Ким Чен Ын по итогам саммита в Сингапуре сделали совместное заявление, однако, в нем не было конкретных сообщений о датах завершения ядерной программы либо описания процедуры проверки.
Напомним, в Сингапуре прошел саммит, главной особенностью которого стала историческая встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Пхеньян заявил о готовности осуществить полную денуклеаризацию Корейского полуострова, о чем свидетельствует подписанный с Трампом совместный документ.
Трамп выразил убежденность касаемо того, что Пхеньян неотложно приступит ко всем необходимым мероприятиям по денуклеаризации страны.
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