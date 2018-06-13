



Марсоход Opportunity приостановил исследовательскую миссию - 13.06.2018 12:42

По причине пылевой бури на Марсе NASA приостановили выполнение научных операций ровером Opportunity. Отметим, буря на Красной планете бушует в течение уже двух недель.

Из-за этого сонечные лучи не проникают сквозь марсианскую атмосферу, по причине чего марсоход не может работать, поскольку он функционирует на солнечных батареях. Что касается особенностей Марса, то пылевыебури на планете могут затягиваться на недели и даже месяцы.

Стоит отметить, что ранеее на Марсе с помощью Opportunity были обнаружены органические молекулы метана, что говорит о существовании жизни на планете. К слову, именно микрооргагизмы на Земле производят значительную часть этого газа.

Марсоход Opportunity в течение последних пяти лет проводил анализ атмосферы и выяснил, что на объем метана в марсианской атмосфере влияет сезрнность, летом его традиционно больше, меньше в зимний период. При этом, концентрация газа может меняться в несколько раз.

Газ был обнаружен на дне высохшего озера. По предположения ученых, газ может образовываться в нижних слоях марсиагской почвы. Возможно, причиной возникновения газа послужили микробы, либо же определенную роль могли сыграть геотермальные процесы. Впрочем, скептики полагают, что метан мог прибыть в Земли с исследовательскими аппаратами.

Платиновая Буковина, Черновцы

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