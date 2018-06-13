Марсоход Opportunity приостановил исследовательскую миссию

- 13.06.2018 12:42
Марсоход Opportunity приостановил исследовательскую миссию

По причине пылевой бури на Марсе NASA приостановили выполнение научных операций ровером Opportunity. Отметим, буря на Красной планете бушует в течение уже двух недель.

Из-за этого сонечные лучи не проникают сквозь марсианскую атмосферу, по причине чего марсоход не может работать, поскольку он функционирует на солнечных батареях. Что касается особенностей Марса, то пылевыебури на планете могут затягиваться на недели и даже месяцы.

Стоит отметить, что ранеее на Марсе с помощью Opportunity были обнаружены органические молекулы метана, что говорит о существовании жизни на планете. К слову, именно микрооргагизмы на Земле производят значительную часть этого газа.

Марсоход Opportunity в течение последних пяти лет проводил анализ атмосферы и выяснил, что на объем метана в марсианской атмосфере влияет сезрнность, летом его традиционно больше,  меньше в зимний период. При этом, концентрация газа может меняться в несколько раз.

Газ был обнаружен на дне высохшего озера. По предположения ученых, газ может образовываться в нижних слоях марсиагской почвы. Возможно, причиной возникновения газа послужили микробы, либо же определенную роль могли сыграть геотермальные процесы. Впрочем, скептики полагают, что метан мог прибыть в Земли с исследовательскими аппаратами.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: Марсоход оппортюнити, Opportunity миссия, марсоход Opportunity

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На Буковине за год безвиза 171 тысячу биометрических паспортов Государственная миграционная служба Украины отмечает, что за год действия безвизового режима...
- 14.06.2018 14:15
На фото в кадр попал инопланетянин На популярном ресурсе Reddit было опубликовано фото, на котором пользователи могут увидеть представителя инопланетной цивилизации
- 14.06.2018 13:30
В Украине завершилась основная сессия ЗНО 2018 Накануне завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания знаний - ЗНО 2018. Завершающим в рамках основной сессии стало тестирование по хими
- 14.06.2018 11:04
Закон об антикоррупционном суде вступил в силу с 14 июня Накануне в издании "Голос України" был опубликован подписанный президентом закон о Высшем антикоррупционном суде. Закон вступил в силу
- 14.06.2018 10:21
ДТП на Франко в Черновцах 14 06 2018 В Черновцах на улице Ивана Франко в четверг, 14 июня, произошла авария.
- 14.06.2018 10:10
США назвали условия отмены санкций КНДР По заявлению госсекретаря США Майка Помпео, до полной денуклеаризации КНДР
- 14.06.2018 09:41
Медведь зашел в частный дом искупаться с бассейне В американском городе Пасадена, что в штате Калифорния, местные жители спасаются от жары как могут, в
- 13.06.2018 13:52
Силы ООС уничтожили опорный пункт боевиков ООС получили возможность открывать огонь в ответ на обстрелы
- 13.06.2018 12:31
В официальном издании парламента опубликован закон об антикоррупционном суде В официальном издании Верховной Рады Украины "Голос країни" был опубликован зааон о Высшем антикоррупционном суде
- 13.06.2018 11:36
Какие страны бойкотируют ЧМ-2018 в России К бойкоту Чемпионата мира-2ъ18 по футболу с России присоединилась Фирляндия
- 13.06.2018 10:21

Всі новини