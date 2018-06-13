



Силы ООС уничтожили опорный пункт боевиков - 13.06.2018 12:31

ООС получили возможность открывать огонь в ответ на обстрелы. Отмечается, что украинские силы в ответ на огонь в районе Донецкого аэропорта, осуществляемый боевиками из танка.

Волонтер Виктория Руденко сообщила, что силы ООС уничтожил вражеский опорный пункт.

По сообщению Руденко, украинские позиции в районе Донецкого аэропорта регулярно обстреливаются из танка боевиков. На огневую позицию выезжает танк противников, который располагается на расстоянии порядка 800 метров от собственных позиций, и украинские бойцы видят машину через оптику.

В качестве ответной меры украинские бойцы 12 июня уничтожили опорный пункт противника.

Платиновая Буковина, Черновцы

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