



В официальном издании парламента опубликован закон об антикоррупционном суде - 13.06.2018 11:36

В официальном издании Верховной Рады Украины "Голос країни" был опубликован зааон о Высшем антикоррупционном суде (№ 2447-VIII).

Отмечается, что новый суд буде заниматься рассмотрением дел, которые подследственны Наыиональному аетикоррупционному бюро. После того, как наберется по меньшей мере 25 судей, суд сможет начать работу.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины совместно с международными экспертами будет совместно принимать решение касаемо соответствия тех или иных лиц занимаемым должностям в Антикоррупционном суде.

Согласно опубликованному документу, президенту предлагается внести на рассмотрение в ВР закон собственно о создании Антикоррупционного суда.

Платиновая Буковина, Черновцы

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