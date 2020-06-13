



Какие страны бойкотируют ЧМ-2018 в России - 13.06.2018 10:21

К бойкоту Чемпионата мира-2ъ18 по футболу с России присоединилась Фирляндия. Высшее руководство страны отказалось посещать российский мундиаль, как заявил посол Украины в Финляндии Аедрей Олефиров.

Посол также призвал украинских граждан бойкотировать чемпионат.

Ранее Австралия заявляла о том, что будет игнорировать на государственном уровне. К дипломатическому бойкоту турнира ранее призывал Европейский парламент.

Немецкие власти порекомендовали своим болельщикам, которые решатся на поездку на российский мундиаль, не брать с собой смартфоны, чтобы избежать возможной слежки от российских шпионов.

До этого, в мае 2018 года, правозащитная организация Human Rights Watch призывала отказаться от посещения ЧМ-2018 в России. В Министерстве иностранных дел Польши сообщили о риске террористических актов, которые возможны в России в городах, принимающих чемпионат.

Напомним, что Чемпиона мира 2018 по футболу пройдет с российских городах с 14 июня по 15 июля.

Платиновая Буковина, Черновцы

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