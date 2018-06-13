



Последствия ливня в Черновцах 12 июня - 13.06.2018 10:09

Получасовая непогода в Черновцах - сильный ливень с градом - принесла во вторник, 12 июня, немало разрушений. Возле одной из черновицких школ повалились сразу два дерева. Проезжую часть спасателям пришлось освобождать в течение нескольких часов.

Сильный шквальный ветер повреждал и валил даже большие старые деревья. В одном из жилых районов обрушилась многолетняя сосна. К счастью, двадцатиметровое дерево упало не в сторону домов.

За полчаса ливня выпало столь большое количество осадков, что сливные сети не выдержали такого потока и вышли из строя. Практически центр города оказался затоплен. В итоге объезжавшие поток воды машины практически смывало и едва не переворачивало прибывающей водой.

Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области сообщают, что в течение прошедших суток в бригады спасателей выезжали на места. В настоящее время нет возможности подсчитать количество обрывов линий электропередач. Без электроснабжения по-прежнему остаются несколько районов Черновцов.

Железнодорожный вокзал Черовцов располагается в низине, и он тоже сильно постралал от наводнения с результате ливня. Специально сформированный штаб подсчитывает ущерб, нанесенный городу непогодой.

Платиновая Буковина, Черновцы

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