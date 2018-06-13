Последствия ливня в Черновцах 12 июня

- 13.06.2018 10:09
Последствия ливня в Черновцах 12 июня

Получасовая непогода в Черновцах - сильный ливень с градом - принесла во вторник, 12 июня, немало разрушений. Возле одной из черновицких школ повалились сразу два дерева. Проезжую часть спасателям пришлось освобождать в течение нескольких часов.

Сильный шквальный ветер повреждал и валил даже большие старые деревья. В одном из жилых районов обрушилась многолетняя сосна. К счастью, двадцатиметровое дерево упало не в сторону домов.

За полчаса ливня выпало столь большое количество осадков, что сливные сети не выдержали такого потока и вышли из строя. Практически центр города оказался затоплен. В итоге объезжавшие поток воды машины практически смывало и едва не переворачивало прибывающей водой.

Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области сообщают, что в течение прошедших суток в бригады спасателей выезжали на места. В настоящее время нет возможности подсчитать количество обрывов линий электропередач. Без электроснабжения по-прежнему остаются несколько районов Черновцов.

Железнодорожный вокзал Черовцов располагается в низине, и он тоже сильно постралал от наводнения с результате ливня. Специально сформированный штаб подсчитывает ущерб, нанесенный городу непогодой. 

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: ливень черновцы 12 06 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На Буковине за год безвиза 171 тысячу биометрических паспортов Государственная миграционная служба Украины отмечает, что за год действия безвизового режима...
- 14.06.2018 14:15
На фото в кадр попал инопланетянин На популярном ресурсе Reddit было опубликовано фото, на котором пользователи могут увидеть представителя инопланетной цивилизации
- 14.06.2018 13:30
В Украине завершилась основная сессия ЗНО 2018 Накануне завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания знаний - ЗНО 2018. Завершающим в рамках основной сессии стало тестирование по хими
- 14.06.2018 11:04
Закон об антикоррупционном суде вступил в силу с 14 июня Накануне в издании "Голос України" был опубликован подписанный президентом закон о Высшем антикоррупционном суде. Закон вступил в силу
- 14.06.2018 10:21
ДТП на Франко в Черновцах 14 06 2018 В Черновцах на улице Ивана Франко в четверг, 14 июня, произошла авария.
- 14.06.2018 10:10
США назвали условия отмены санкций КНДР По заявлению госсекретаря США Майка Помпео, до полной денуклеаризации КНДР
- 14.06.2018 09:41
Медведь зашел в частный дом искупаться с бассейне В американском городе Пасадена, что в штате Калифорния, местные жители спасаются от жары как могут, в
- 13.06.2018 13:52
Марсоход Opportunity приостановил исследовательскую миссию По причине пылевой бури на Марсе NASA приостановили выполнение научных операций ровером Opportunity
- 13.06.2018 12:42
Силы ООС уничтожили опорный пункт боевиков ООС получили возможность открывать огонь в ответ на обстрелы
- 13.06.2018 12:31
В официальном издании парламента опубликован закон об антикоррупционном суде В официальном издании Верховной Рады Украины "Голос країни" был опубликован зааон о Высшем антикоррупционном суде
- 13.06.2018 11:36

Всі новини