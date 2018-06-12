



В результате обстрела Докучаевска пострадала мирная жительница - 12.06.2018 17:04

В Донецкой области в оккупированном городе Докучаевск 12 июня под обстрел попало здание местного управления водопроводно-канализационного хозяйства.

В результате пострадала местная жительница - начальник экономической службы. Женщина была ранена в своем рабочем кабинете во время обстрела в 11:55.



С осколочными ранениями рук и шеи от поврежденного оконного стекла пострадавшая была госпитализирована в местную больницу.

По информации штаба ООС, в течение прошлых суток 11 июня на территории Донбасса российско-террористические формирования 27 раз нарушили режим прекращения огня. В результате были ранены трое украинских бойцов.

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