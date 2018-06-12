



За год безвиза в Украине оформили более 5 млн биометрических паспортов - 12.06.2018 16:17

Председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк рассказал о годе безвизового режима в Украине. Напомним, что с 11 июня 2017 года украинцы с биометрическими паспортами получили возможность путешествовать в страны ЕС без оформления виз.

Огромное количество желающих оформить биометрический паспорт наблюдалось сразу после старта безвиза. В течение одного дня в пиковый период ГМС оформляла до 28 тысяч документов. Вмего в течение года действия безвиза было оформлено свыше 5 миллионов биометрических паспортов. При этом, всего с января 2015 года в Украиен было оформлено порядка 8,8 миллионов загранпаспортов с биометрикой.

В настоящее время спрос на биометрику по-прежнему высокий, как отметил Соколюк.

Также глава ГМС подчеркнул, что для проведения глубинных изменений в процессах документирования и идентификации отмена виз для граждан Украины послужила мощным инструментом, который способствует также обеспечиванию гражданам Украины и национальным интересам страны высокую защиту.

Безвизовый режим позволяет гражданам Украины путешествовать в 85 стран по всему миру, и еще с 61 страной так называемого "белого шенгена" ведутся переговоры. В "белый шенген" входят страны, которые обеспечивают безвиз со странами Европейского Союза.

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