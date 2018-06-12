Как в Китае борются с с нелегальным онлайн-гемблингом

- 12.06.2018 14:39
Как в Китае борются с с нелегальным онлайн-гемблингом

Китай – родина многих привычных для современного человека вещей. Бумага, компас, вилка, игральные карты, фарфор, часы, фейерверк, чай, шелк впервые появились в этой удивительной стране. Китай по праву можно считать и родиной азартных игр, так как история пристрастия китайцев к этому виду развлечений насчитывает тысячи лет. В современном Китае азартные игры разрешены только в специальном районе страны Макао, который называют азиатским Лас-Вегасом. Здесь функционируют десятки роскошных казино, обеспечивающие значительные поступления в государственный бюджет. Миллионы туристов со всего мира ежегодно приезжают в Макао, чтобы попытать счастья.

Для большинства китайцев посещение Макао является недостижимой мечтой. Учитывая колоссальные объемы китайского рынка и многовековую страсть местных жителей к игре на деньги в casino slots, многие иностранные предприниматели стараются извлечь из этого выгоду. В обход закона, они организуют сети онлайн-казино, в которые вовлекаются миллионы китайских граждан. Однако правоохранительные органы не дремлют, средства массовой информации то и дело публикуют сообщения о ликвидации нелегальных сетей.

После создания в Китае первой национальной федерации интернет-компаний (CFIS) работа по санации киберпространства, ликвидации незаконных сайтов, к которым относятся и онлайн-казино вышла на новый уровень:
● В мае этого года полиция провинции Гуандун задержала более 150 организаторов нелегальной сети с оборотом 400 миллионов юаней.
● В городе Цзеян в начале года задержаны несколько организаторов онлайн-казино.
● В марте сразу в трех городах: Цзеян, Шэньчжэнь и Гуаньчжоу задержано около 100 человек, подозреваемых в организации нелегальных игр. Изъяты компьютеры, банковские карты.
● Полиция провинции Хубэй разоблачила банду в составе 50 человек, которая занималась нелегальным игорным бизнесом. Для слежки за подозреваемыми использовались дроны. С их помощью был составлен трехмерный план местности, который операция по задержанию преступной группировки.
Федерация, в которую входят как китайские, так и иностранные компании, в тесном сотрудничестве с партийными и правоохранительными органами призвана поддерживать информационную безопасность в стране. Управляет федерацией Администрация киберпространства КНР. Создана специальная горячая линия, которой может воспользоваться любой гражданин и сообщить компетентным органам информацию о нелегальной деятельности и нарушениях законодательства.

Последние десятилетия КНР поражает весь мир высокими темпами экономического роста. Повышается уровень жизни населения, расширяются возможности доступа к интернету и онлайн-играм. По числу пользователей Китай занимает первое место в мире. Бороться с нелегальными компаниями в таких условиях очень сложно. Однако совместные усилия партийного руководства, правоохранительных органов и официально зарегистрированных live casino достигают хороших результатов. Введена жесткая цензура, ведется постоянный мониторинг социальных сетей, существует запрет анонимности. Китайский сегмент интернета надежно изолирован от глобальной паутины. Считается, что Китай создал самую совершенную в мире систему блокировки нежелательного контента. «Великий китайский файрвол» или проект «Золотой щит», как называют эту систему, вездесущ, способен блокировать электронные адреса, фильтровать запросы и контролировать все святи с «внешним» интернет-пространством.

 

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