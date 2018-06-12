



Coca-Cola выпустила полностью прозрачный напиток - 12.06.2018 14:51

Прозрачная кола - это не концепция, а вполне реальный продукт торговой марки Coca-Cola, созданный японским подразделением компании. Низкокалорийная версия любимого многими напитка создавалась в течение года. Специалисты разработали порядка 50 образцов бесцветной колы, пока не определились с окончательным вкусом.

При создании прозрачной колы производители не использовали карамель, которая дает характерный вкус и традиционный цвет. Было решено обогатить напиток цитрусовым компонентом и добавить в колу эксракт лимона.

Напомним, ранее мы писали о создании прозрачного пива , которое можно пить прямо на рабочем месте.

Старт продаж цитрусовой прозрачной колы состоялся 11 июня, причем, приобрести напиток можно только в Японии.

Журналисты уже продегустировали новый напиток от Coca-Cola и отметили, что от классической темной колы напиток практически не отличим. Вкус напитка, который вырглядит как обычная прозрачная газировка, вызвал настоящий когнитивный диссонанс.

Все же, определенные изменения вкуса все же присутствуют. Из-за того, что не была использована сахарная карамель, напиток получился менее сладким, но более освежающим.

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