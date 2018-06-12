Пчелы оказались способными считать

- 12.06.2018 14:35
Пчелы оказались способными считать

Команда ученых из Австралии и Франции провели ряд исследований и установили, что пчелы обладают математическими способностями. В частности, эти насекомые, как выяснилось, понимают положение нуля в ряду чисел.

Результаты исследования ученых из Королевского Мельбурнского технологического института во главе с Эдрианом Даером были опубликованы в статье в журнале Science.

Так, в рамках изыскания ученые использовали белые пластинки с точками на них - от одного до пяти. Были пластинки вовсе без точек. В определенном порядке на пластинах ученые разложили корм для пчел. На пластинах с наименьшим количеством черных точек была размещена настоящая еда, в то время, как на остальные пластины ученые поместили раствор хинина. Пчелы весьма быстро догадались, что на пластинах с нулевым показателем, то есть, без точек вообще, находится настоящая еда. 

Это позволило прийти к выводу, что пчелы понимают, что такое ноль, и даже умеют считать до пяти.

Ученые отмечают, что среди математических понятий "ноль" является достаточно сложной концепцией. Ранее считалось, что только человек, обладающий абстрактным мышлением, способен осознать концепцию нуля. Позднее было установлено, что ноль понимают и определяют также обезьяны и птицы, а теперь и пчелы. 

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: пчелы и понимание нуля, счет пчелы

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Когда станут известны результаты ЗНО 2018 В Украинском центре оценивания качества образования напомнили, по каким критериям определяются результаты ЗНО по каждому учебному предмету.
- 12.06.2018 17:52
В результате обстрела Докучаевска пострадала мирная жительница В Донецкой области в оккупированном городе Докучаевск 12 июня под обстрел попало здание...
- 12.06.2018 17:04
Через пару дней Укрзализныця запускает первые рейсы с питанием Как сообщил исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци Вячеслав Кравцов, буквально спустя пару дней в четырех поездах УЗ будет
- 12.06.2018 16:35
За год безвиза в Украине оформили более 5 млн биометрических паспортов Председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк рассказал о годе безвизового режима в Украине
- 12.06.2018 16:17
В черновицком детсаду открыли метеостанцию В детском саду №47 в Черновцах была открыта познавательно-исследовательская площадка. Это позволит в игровой форме
- 12.06.2018 15:11
Coca-Cola выпустила полностью прозрачный напиток Прозрачная кола - это не концепция, а вполне реальный продукт торговой марки Coca-Cola, созданный японским подразделением
- 12.06.2018 14:51
Как в Китае борются с с нелегальным онлайн-гемблингом Китай – родина многих привычных для современного человека вещей. Бумага, компас...
- 12.06.2018 14:39
Сегодня станет известно новое название Македонии В переговорах о новом названии Македонии Афины и Скопье пришли к финальному решению, и не за горами
- 12.06.2018 14:29
В украинских реках ожидается подъем уровня рек В реках Украины 12-13 июня ожидается повышение уровня воды в реках. Примерный подъем возможен примерно на 0,5-1,5 метра над уровнями.
- 12.06.2018 12:57
На углу проспекта - Небесной Сотни в Черновцах отключение света 12 06 2018 В Черновцах на пересечении проспекта Независимости и улицы Небесной Сотни произошла авария, из-за которой случилось внезапное
- 12.06.2018 12:42

Всі новини