



Пчелы оказались способными считать - 12.06.2018 14:35

Команда ученых из Австралии и Франции провели ряд исследований и установили, что пчелы обладают математическими способностями. В частности, эти насекомые, как выяснилось, понимают положение нуля в ряду чисел.

Результаты исследования ученых из Королевского Мельбурнского технологического института во главе с Эдрианом Даером были опубликованы в статье в журнале Science.

Так, в рамках изыскания ученые использовали белые пластинки с точками на них - от одного до пяти. Были пластинки вовсе без точек. В определенном порядке на пластинах ученые разложили корм для пчел. На пластинах с наименьшим количеством черных точек была размещена настоящая еда, в то время, как на остальные пластины ученые поместили раствор хинина. Пчелы весьма быстро догадались, что на пластинах с нулевым показателем, то есть, без точек вообще, находится настоящая еда.

Это позволило прийти к выводу, что пчелы понимают, что такое ноль, и даже умеют считать до пяти.

Ученые отмечают, что среди математических понятий "ноль" является достаточно сложной концепцией. Ранее считалось, что только человек, обладающий абстрактным мышлением, способен осознать концепцию нуля. Позднее было установлено, что ноль понимают и определяют также обезьяны и птицы, а теперь и пчелы.

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