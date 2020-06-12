В Розтоках ядовитая змея покусала женщину

- 12.06.2018 11:22
В Розтоках ядовитая змея покусала женщину

По информации Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Черновицкой области, 68-летняя жительница села Розтоки Путильского района была госпитализирована в больницу с укусом змеи.

В настоящее время женщина находится в хирургическом отделении Путильской центральной районной больницы.

Женщина работала в огороде и не заметила змею, которая укусила ее за левую руку. В больницу пострадавшую доставили в состоянии средней тяжести, как отмечают врачи.

Стоит отметить, что в Черновицкой области с начала года уже 6 человек пострадали от укусов ядовитых змей. До этого происходили случаи в Путильском, Вижницком и Сторожинецком районах Буковины. В ГСЧС Украины напоминают - следует соблюдать правила безопасности на природе, чтобы предупредить укус ядовитого пресмыкающегося. Если несчастье все же произошло, пострадавшего необходимо успокоить, обездвижить пострадавшую конечность и наложить на нее холодный компресс, лучше всего - пакет со льдом, который поможет снять болевые ощущения. Не помешает отсосать яд из раны, но главное - чтобы во рту или на губах не было ранок или порезов, чтобы избежать попадания в кровь яда. Кровь необходимо постоянно сплевывать. Пострадавшему нужно обеспечить обильное питье и немедленно доставить его с ближайшую больницу.

Платиновая Буковина

Ключові слова: укусы змеи буковина, ядовитые змеи буковина

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