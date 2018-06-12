



На саммите главы США и КНДР подписали совместный документ - 12.06.2018 09:36

По итогам исторического саммита в Сингапуре лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали общий документ.

Трамп отметил, что речь идет о всеохватывающем и очень важном документе. Саму суть подписанного документа руководители США и Северной Кореи не раскрыли, однако, Трамп отметил, что в ближайшее время копию документа передадут прессе.

Американский президент также подчеркнул, что мероприятия по денуклеаризации Корейского полуострова будут осуществляться в очень быстрых темпах.

По предположениям некоторых медиа-источников, подписанный США и КНДР договор может касаться также и ряда других вопросов, среди которых - экономическая помощь, права человека и санкции.

После того, как все необходимые документы были подписаны, Трамп отбыл с сингапурского острова Сентоза, который стал площадкой для проведения саммита. Отмечается, что Ким Чен Ын покинет страну спустя несколько часов.

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