Спрощенці Чернівців сплатиди 84 млн грн податку

- 12.06.2018 09:13
Спрощенці Чернівців сплатиди 84 млн грн податку

Упродовж п’яти місяців цього року до бюджету Чернівців від суб’єктів господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування, надійшло 84,0 млн. грн. єдиного податку. Це на 17,4 млн. грн., або на 26,1 відс. більше попереднього року.

Чернівецька ОДПІ  звертає увагу приватних підприємців, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» з 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата становить 3723 грн. на місяць, а прожитковий мінімум для працездатної особи - 1762 гривень.

Відповідно, у 2018 році для «спрощенців» І групи, для яких ставка єдиного податку встановлена в розмірі 10% розміру прожиткового мінімуму, сума податку становить 176,2 грн. на місяць, для ІІ групи, в яких ставка податку встановлена в розмірі 20 % від мінімальної заробітної плати – 744,6 грн.

Єдиний соціальний внесок фізичні особи-підприємці зобов’язані сплачувати у розмірі не меншому за 819,06 грн. на місяць.

Щодо граничного строку сплати ЄCВ – з січня п.р. кожен підприємець та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність зобов’язані сплачувати єдиний внесок, до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: спрощена система оподаткування, спрощенці чернівці, чернівці податкова

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Когда станут известны результаты ЗНО 2018 В Украинском центре оценивания качества образования напомнили, по каким критериям определяются результаты ЗНО по каждому учебному предмету.
- 12.06.2018 17:52
В результате обстрела Докучаевска пострадала мирная жительница В Донецкой области в оккупированном городе Докучаевск 12 июня под обстрел попало здание...
- 12.06.2018 17:04
Через пару дней Укрзализныця запускает первые рейсы с питанием Как сообщил исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци Вячеслав Кравцов, буквально спустя пару дней в четырех поездах УЗ будет
- 12.06.2018 16:35
За год безвиза в Украине оформили более 5 млн биометрических паспортов Председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк рассказал о годе безвизового режима в Украине
- 12.06.2018 16:17
В черновицком детсаду открыли метеостанцию В детском саду №47 в Черновцах была открыта познавательно-исследовательская площадка. Это позволит в игровой форме
- 12.06.2018 15:11
Coca-Cola выпустила полностью прозрачный напиток Прозрачная кола - это не концепция, а вполне реальный продукт торговой марки Coca-Cola, созданный японским подразделением
- 12.06.2018 14:51
Как в Китае борются с с нелегальным онлайн-гемблингом Китай – родина многих привычных для современного человека вещей. Бумага, компас...
- 12.06.2018 14:39
Пчелы оказались способными считать Команда ученых из Австралии и Франции провели ряд исследований и установили, что пчелы обладают математическими способностями
- 12.06.2018 14:35
Сегодня станет известно новое название Македонии В переговорах о новом названии Македонии Афины и Скопье пришли к финальному решению, и не за горами
- 12.06.2018 14:29
В украинских реках ожидается подъем уровня рек В реках Украины 12-13 июня ожидается повышение уровня воды в реках. Примерный подъем возможен примерно на 0,5-1,5 метра над уровнями.
- 12.06.2018 12:57

Всі новини