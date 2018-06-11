



Голова управління НПУ Буковини проводитиме особисті прийоми громадян - 11.06.2018 17:17

Щопонеділка буковинці мають нагоду зустрітися з керівництвом Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області та звернутися по допомогу у вирішенні проблемних питань.

Відкритість і доступність для громадян є першочерговими завданнями поліції. Сьогодні, 11 червня, начальник обласного управління Нацполіції Анатолій Дмитрієв провів особистий прийом громадян.

Зі своїми зверненнями до головного поліціянта краю прийшли більше десятка буковинців. Більшість питань стосувалися земельних відносин. Уважно вислухавши відвідувачів і проаналізувавши їхні звернення, Анатолій Дмитрієв узяв їх на особистий контроль та дав відповідні вказівки Слідчому управлінню ГУНП.

«Для якіснішого й більш неупередженого розслідування вказаних справ я пропоную слідчим підрозділам чітко визначити спільний покроковий план дій. У багатьох питаннях заявники роками чекають справедливості, оббиваючи пороги різних інстанцій. Виробивши спільний алгоритм дій, ми допоможемо один одному швидше відновити законність», – зазначив очільник буковинської поліції.

Також багато громадян звернулися до Анатолія Дмитрієва з питаннями, що стосуються ходу розслідування окремих кримінальних проваджень. Керівник обласного ГУНП пообіцяв ретельно вивчити кожне звернення та вжити заходів, відповідно до своєї компетенції.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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