Голова управління НПУ Буковини проводитиме особисті прийоми громадян

- 11.06.2018 17:17
Голова управління НПУ Буковини проводитиме особисті прийоми громадян

Щопонеділка буковинці мають нагоду зустрітися з керівництвом Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області та звернутися по допомогу у вирішенні проблемних питань.

Відкритість і доступність для громадян є першочерговими завданнями поліції. Сьогодні, 11 червня, начальник обласного управління Нацполіції Анатолій Дмитрієв провів особистий прийом громадян.

Зі своїми зверненнями до головного поліціянта краю прийшли більше десятка буковинців. Більшість питань стосувалися земельних відносин. Уважно вислухавши відвідувачів і проаналізувавши їхні звернення, Анатолій Дмитрієв узяв їх на особистий контроль та дав відповідні вказівки Слідчому управлінню ГУНП.

«Для якіснішого й більш неупередженого розслідування вказаних справ я пропоную слідчим підрозділам чітко визначити спільний покроковий план дій. У багатьох питаннях заявники роками чекають справедливості, оббиваючи пороги різних інстанцій. Виробивши спільний алгоритм дій, ми допоможемо один одному швидше відновити законність», – зазначив очільник буковинської поліції.

Також багато громадян звернулися до Анатолія Дмитрієва з питаннями, що стосуються ходу розслідування окремих кримінальних проваджень. Керівник обласного ГУНП пообіцяв ретельно вивчити кожне звернення та вжити заходів, відповідно до своєї компетенції.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: особистий прийом громадян в поліції, начальник управління поліції чернівецької області

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Когда станут известны результаты ЗНО 2018 В Украинском центре оценивания качества образования напомнили, по каким критериям определяются результаты ЗНО по каждому учебному предмету.
- 12.06.2018 17:52
В результате обстрела Докучаевска пострадала мирная жительница В Донецкой области в оккупированном городе Докучаевск 12 июня под обстрел попало здание...
- 12.06.2018 17:04
Через пару дней Укрзализныця запускает первые рейсы с питанием Как сообщил исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци Вячеслав Кравцов, буквально спустя пару дней в четырех поездах УЗ будет
- 12.06.2018 16:35
За год безвиза в Украине оформили более 5 млн биометрических паспортов Председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк рассказал о годе безвизового режима в Украине
- 12.06.2018 16:17
В черновицком детсаду открыли метеостанцию В детском саду №47 в Черновцах была открыта познавательно-исследовательская площадка. Это позволит в игровой форме
- 12.06.2018 15:11
Coca-Cola выпустила полностью прозрачный напиток Прозрачная кола - это не концепция, а вполне реальный продукт торговой марки Coca-Cola, созданный японским подразделением
- 12.06.2018 14:51
Как в Китае борются с с нелегальным онлайн-гемблингом Китай – родина многих привычных для современного человека вещей. Бумага, компас...
- 12.06.2018 14:39
Пчелы оказались способными считать Команда ученых из Австралии и Франции провели ряд исследований и установили, что пчелы обладают математическими способностями
- 12.06.2018 14:35
Сегодня станет известно новое название Македонии В переговорах о новом названии Македонии Афины и Скопье пришли к финальному решению, и не за горами
- 12.06.2018 14:29
В украинских реках ожидается подъем уровня рек В реках Украины 12-13 июня ожидается повышение уровня воды в реках. Примерный подъем возможен примерно на 0,5-1,5 метра над уровнями.
- 12.06.2018 12:57

Всі новини