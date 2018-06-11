



Итоги ЗНО 2018 по физике на Буковине - 11.06.2018 17:10

Основная сессия ЗНО 2018 практически завершена. Сегодня, 11 июня, состоялось тестирование по физике.

Заведующая отделом мониторинга качества образования и информационно-аналитического обеспечения Центра качества образования в Черновицкой области Любов Якименко рассказала о ходе проведения ЗНО 2018 по физике на Буковине.

Так, явка на тестирование по данному предмету составила 89,2%. Всего в области зарегистрировалось более трехсот желающих, и сегодня на ЗНО не явилось 40 участников. В целом же особых проблем с тестированием не возникло. Также не было и исключений или нарушений.

Отметим, что 13 июня завершается основная сессия ЗНО 2018 в Украине. Заключительным будет тестирование по химии.

Платиновая Буковина, Черновцы

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