



Дни еврейской культуры 5-12 августа 2018 года - 11.06.2018 16:41

Этим летом в Черновцах состоятся Дни еврейской культуры, запланированные на период с 5 по 12 августа.

В рамках проведения Дней еврейской культуры состоится комплекс различных мероприятий, втом числе Юбилейная международная конференция по языку и культуре идиш. Отметим, что первая такая конференция состоялась в Черновцах 110 лет назад.

В рамках юбилейной конференции по языку и культуре идиш в Черновцах будет представлено 34 доклада от специалисто из 11 стран мира. Конференция, отметим, состоится в Красной зале Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

Дни еврейской культуры в Черновцах также будут включать в себя различные выставки, вечера поэзии, концерты, а также неделю еврейского кино.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини