Смертельна аварія під Хотином 9 06 2018- 11.06.2018 12:38
Поліція з’ясовує всі обставини автопригоди. Слідчі звернулися до суду з клопотанням про призначення низки експертиз.
Трагічна автопригода трапилася 9-го червня близько 9-ої години вечора на в’їзді до міста Хотина. 56-річний місцевий житель, керуючи автомобілем марки «Фіат-Скудо» недотримався швидкісного режиму, виїхав на узбіччя, що призвело до перекидання авто.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій отримав численні травми не сумісні з життям та помер на місці пригоди.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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