Американка решила выйти замуж за тетрис

- 11.06.2018 12:14
Американка решила выйти замуж за тетрис

В Индии существует специальный обряд, который подразумевает супружескую церемонию между девушкой и деревом. Считается, что этот обряд снимет с девушки, родившейся под неудачной звездой, проклятие, и гарантирует ей и ее будущему мужу счастливое замужество.

Неизвестно, знаниями о каких таинствах руководоствовалась Нурул Махджабин Хассан из штата Флорида, США, но она решила связать себя узами брака с тетрисом. 

Как выяснилось, до этого у девушки были отношения с калькулятором Пьером, которые закончились не самым лучшим образом. А вот с тетрисом ее много связывает - она проводит время за игрой до 12 часов в день и считает его едва ли не самым лучшим, что есть в ее жизни. Нурул отметила, что тетрис стимулирует мышление, и к игрушке она чувствует практически ту же привязанность, которую девушка может чувствовать по отношению к своему избраннику, причем, также и в физическом смысле.

При этом, Нурул обожает все, что связано с тетрисом, и покупает все связанные с игрушкой предметы. А после того, как девушка закончит обучения, она намерена даже выйти замуж за любимую игрушку.

Девушка рассказала, что влюбленности в человека она еще ни разу не ощущала, однако, ее привлекают невоодушевленные предметы, как ее предыдущая пассия - калькулятор, и даже осциллоскоп.

У людей нередко возникает чувство сексуального влечения к предметам неодушевленного мира.

Платиновая Буковина

Ключові слова: тетрис замуж, влюбленность в неодушевленные предметы

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